«Барселона» заплатит €5 млн «Ливерпулю» в случае победы «Баварии» в Лиге чемпионов

«Барселона» будет вынуждена заплатить €5 млн «Ливерпулю» в том случае, если «Бавария» станет победителем Лиги чемпионов сезона-2019/20, сообщает Goal, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Это связано с тем, что в мюнхенском клубе выступает полузащитник Филиппе Коутинью, права на которого принадлежат каталонской команде. А в «Барселону» бразильский футболист перешел в 2018 году из английского клуба за рекордные для испанского клуба €145 млн.

В договор о переходе Коутинью из «Ливерпуля» в «Барселону» включен пункт, согласно которому англичане получают €5 млн, если хавбек выигрывает Лигу чемпионов, являясь игроком каталонцев.

Примечательно, что в четвертьфинале турнира «Барселона» с разгромным счетом проиграла «Баварии» - 2:8, а Коутинью оформил дубль.