"Лион" обыграл "Манчестер Сити" и впервые за 10 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Французский "Лион" обыграл английский "Манчестер Сити" в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Максвелл Корне (24-я минута) и Мусса Дембеле (79, 87). У проигравших отличился Кевин де Брёйне (69). На счету Корне и Дембеле теперь по четыре гола в ворота "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов, также четыре раза в матчах против английского клуба забивал нападающий "Барселоны" Лионель Месси. "Манчестер Сити" пропустил гол из-за пределов штрафной площади в главном еврокубковом турнире впервые с 27 ноября 2018 года, примечательно, что тогда с дальней дистанции ворота английской команды также поразил Корне.

Нападающий английского клуба Рахим Стерлинг провел 50-й матч в Лиге чемпионов, он является вторым в списке самых молодых английских футболистов, добившихся такого результата, Стерлингу - 25 лет и 251 день. Рекорд принадлежит Уэйну Руни (24 года 115 дней).

"Манчестер Сити" и "Лион" в третий раз встретились в матчах Лиги чемпионов, французская команда одержала вторую победу, еще одна игра завершилась вничью. Команды впервые встретились друг с другом в плей-офф турнира.