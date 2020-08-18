Президент "Барселоны" заявил, что главным тренером команды станет Рональд Куман

Нидерландский специалист Рональд Куман станет главным тренером испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу.

"Если не произойдет никаких неожиданностей, то тренером команды станет Куман", - сказал он.