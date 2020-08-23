"Аякс" готов продать полузащитника ван де Бека "Барселоне" за €55 млн

Футболист "Аякса" и сборной Нидерландов Донни ван де Бек может перейти в "Барселону". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Sport, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, новый главный тренер каталонского клуба Рональд Куман изъявил желание подписать 23-летнего полузащитника. Руководство "Аякса" готово продать игрока за €55 млн.

Ван де Бек является воспитанником "Аякса". В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока действует до лета 2022 года.