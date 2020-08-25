"Барселона" подтвердила получение от Месси запроса на уход из клуба

Испанский футбольный клуб "Барселона" подтвердил получение уведомления от аргентинца Лионеля Месси о желании покинуть команду. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в клубе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее СМИ в Испании и Аргентине написали, что Месси сообщил клубу о желании уйти. Отмечалось, что футболист намерен активировать пункт в контракте, согласно которому он может в одностороннем порядке покинуть команду в конце любого сезона.

Месси 33 года, срок его контракта с "Барселоной" истекает летом 2021 года.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду дебютировал в 2004 году. 30 июня в матче чемпионата Испании против мадридского "Атлетико" (2:2) забил свой 700-й мяч в карьере (630 голов за "Барселону", 70 - за сборную Аргентины). В декабре 2019 года стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Всего в его активе шесть таких наград.