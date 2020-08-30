"Манчестер Сити" заморозил переговоры по Кулибали из-за намерения купить Месси - СМИ

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" приостановил переговоры по трансферу сенегальского защитника итальянского "Наполи" Калиду Кулибали из-за возможной покупки аргентинского форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой итальянское издание La Gazzetta dello Sport, передает Trend со ссылкой ТАСС.

Соглашение "Барселоны" с 33-летним нападающим истекает 30 июля 2021 года.

Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании уйти, в числе претендентов называются английский "Манчестер Сити", итальянские "Интер" и "Ювентус" и французский "Пари Сен-Жермен". "Барселона" заявляла о своей заинтересованности в сохранении Месси в составе.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.