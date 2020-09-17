WADA приветствует решение французского суда по делу бывшего главы IAAF

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приветствует решение французского суда приговорить бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, ныне - World Athletics) Ламина Диака к четырем годам лишения свободы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба организации.

В среду парижский суд приговорил Диака к четырем годам тюрьмы, два из которых условно, по делу об обвинении в коррупции. Также в рамках этого дела на три года был осужден бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев. Два года заключения получил бывший тренер сборной России по легкой атлетике по группе выносливости Алексей Мельников.

"Это победа для спортсменов и для чистого спорта, - сказал президент WADA Витольд Банька. - Решение суда показывает, что никто не стоит выше закона. Особенно обнадеживает тот факт, что коррупция, связанная со спортом, серьезно воспринимается системами уголовного правосудия по всему миру. Французские власти заслуживают похвалы за их усердие и приверженность делу".

"Это дело показывает важность работы WADA с правоохранительными органами по всему миру, поскольку мы стремимся обеспечить, чтобы те, кто занимается коррупцией или пытается обмануть систему, подвергались соответствующим санкциям. Нам особенно приятно, что все факты, которые мы предоставили французским следователям, были подтверждены решением суда", - отметил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

В ходе слушаний Диак признал, что IAAF скрывала положительные допинг-пробы россиян ради финансового благополучия организации. По его словам, санкции в отношении россиян не были введены вовремя для того, чтобы не портить имидж России перед чемпионатом мира по легкой атлетике 2013 года в Москве, поскольку в то время IAAF вела переговоры о заключении спонсорских контрактов с банком ВТБ и холдингом ВГТРК. Эта отсрочка позволила российским атлетам выступить на Олимпийских играх в Лондоне, нескольким из них - выиграть медали.

Диак находится под стражей во Франции с ноября 2015 года, с 1999 по 2015 год сенегалец возглавлял IAAF. Ему были предъявлены обвинения в "активной и пассивной коррупции", "злоупотреблении доверием" и "отмывании денег в составе преступной группировки". Прокуратура Франции утверждает, что общая сумма взяток составила €3,45 млн. Также Диак обвиняется в коррупционных действиях в ходе заявочной кампании на проведение чемпионата мира 2019 года, который прошел в Катаре.