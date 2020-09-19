Футболист Жота перешел в "Ливерпуль" из "Вулверхэмптона"

Португальский футболист Диогу Жота подписал контракт с английским футбольным клубом "Ливерпуль", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Срок соглашения с 23-летним игроком не сообщается, отмечается, что Жота подписал с клубом долгосрочный контракт.

Жота ранее выступал за "Вулверхэмптон", в составе которого провел 131 матч во всех турнирах, забив 44 гола и отдав 19 результативных передач. В составе сборной Португалии Жота провел четыре матча и забил один мяч, он является победителем Лиги наций прошлого года.