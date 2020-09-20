«Арсенал» вырвал победу у «Вест Хэма» в лондонском дерби
«Арсенал» на своем поле вырвал победу у «Вест Хэма» в лондонском дерби в рамках второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Встреча прошла в субботу, 19 сентября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В первом тайме на гол Александра Ляказетта гости ответили точным ударом Майкла Антонио. В концовке второй половины игры решающий мяч у «канониров» забил Эдвард Нкетиа.
Победа позволила «Арсеналу» набрать шесть очков и выйти на второе место в чемпионате. «Вест Хэм» потерпел второе поражение подряд и находится на 18-й позиции.
В следующем туре «Арсенал» 28 сентября на выезде сыграет с «Ливерпулем». «Вест Хэм» днем раньше на своем поле примет «Вулверхэмптон».
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