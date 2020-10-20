Этап серии Гран-при по фигурному катанию во Франции отменен

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене этапа серии Гран-при во Франции по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба ISU, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Этап должен был состояться в Гренобле с 13 по 15 ноября 2020 года. Подобное решение обусловлено эпидемиологической ситуацией во Франции. 14 октября президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о введении комендантского часа во многих городах Франции, в том числе в Гренобле, в связи с чем Французская федерация ледовых видов спорта (FFSG) приняла решение отменить проведение этапа.

"ISU сожалеет о том, что этап серии Гран-при в Гренобле не состоится и выражает благодарность FFSG за их постоянные усилия и поддержку", - говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне этапы Гран-при проходят в формате национальных соревнований. Первый этап Гран-при пройдет в Лас-Вегасе (США, штат Невада) с 23 по 25 октября, московский этап должен пройти с 20 по 22 ноября. Ранее из-за пандемии коронавируса был отменен этап Гран-при в Канаде, который должен был пройти с 30 октября по 1 ноября, а также отложен финал серии Гран-при, запланированный с 10 по 13 декабря в Пекине.