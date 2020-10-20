Шах и мат! Моя семья счастлива освобождению родного Зангилана – международный гроссмейстер Зейнаб Мамедъярова

БАКУ /Trend Life/ - Я, мои родители, брат и сестра очень счастливы освобождению родного Зангилана, сказала сегодня Trend Life известная шахматистка, чемпион мира и Европы, международный гроссмейстер среди женщин Зейнаб Мамедъярова.

Зейнаб известна в мире шахмат, как представительница семьи Мамедъяровых. Её брат Шахрияр – международный гроссмейстер, трёхкратный чемпион Европы, чемпион мира по быстрым шахматам, единственный шахматист в истории, становившийся чемпионом мира среди юниоров более одного раза (2003, 2005 года), и сестра Тюркан - чемпион Европы среди девушек до 14 лет, призер чемпионата мира. Тренером является их отец Гамид Мамедъяров.

"Зангиланский район находился под оккупацией ВС Армении с 29 октября 1993 года. Ежегодно с болью в сердце мы вспоминали эту дату, всего лишь через девять дней эта трагическая дата вновь наступила бы, но благодаря Верховному главнокомандующему, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву этого не случилось, а наша доблестная армия продолжает славный путь по освобождению наших оккупированных земель от армянских оккупантов. Отныне, спустя 27 лет, мы больше не будем думать об этой дате и только с радостью отмечать день освобождения – 20 октября. Мои родители, брат и сестра очень счастливы, и с нетерпением ждут возвращения на родную землю, где прошло наше детство. С 10 лет я не была в родном краю, до сих пор с особой теплотой вспоминаю эти края. Уже освобождено много городов и сел, и надеюсь, в самое ближайшее время от армянской фашисткой чумы будет очищена вся наша оккупированная территория, которая находилась под пятой врага около 30 лет. Наш народ сплочен, армия сильна, мы устремлены к полной победе над армянскими вооруженными силами. В шахматах – это называется шах и мат! Победа будет за нами! Карабах – это Азербайджан!", - сказала Зейнаб Мамедъярова.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)