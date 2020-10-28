"Реал" в добавленное время ушел от поражения в матче ЛЧ с мёнхенгладбахской "Боруссией"

Мадридский "Реал" сыграл в гостях вничью с мёнхенгладбахской "Боруссией" со счетом 2:2 в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Дублем в составе германской команды отметился Маркус Тюрам (33-я и 58-я минуты). Сравнять счет "Реалу" помогли Карим Бензема (87) и Каземиро (90+3).

Благодаря дублю Тюрам в своем втором матче Лиги чемпионов превзошел достижение своего отца Лилиана Тюрама: чемпион мира в составе сборной Франции отличился в главном европейском турнире лишь раз, поразив за "Монако" ворота московского "Спартака" в 1993 году. Бензема стал третьим игроком в истории Лиги чемпионов, кто смог забить в 16 розыгрышах турнира, помимо него, это удалось Лионелю Месси и Райану Гиггзу.

"Реал" после двух туров располагается на последней, четвертой строчке таблицы группы В, набрав один балл. "Боруссия" с двумя очками занимает вторую строчку. В третьем туре "Реал" примет 3 ноября итальянский "Интер", "Боруссия" сыграет в тот же день в гостях с украинским "Шахтером".

В другом матче группы В "Шахтер" на своем поле сыграл вничью с "Интером" (0:0). В группе С "Манчестер Сити" в гостях разгромил французский "Марсель" (3:0), португальский "Порту" на своем поле победил греческий "Олимпиакос" (2:0).

Английский "Ливерпуль" победил дома датский "Мидтьюлланн" (2:0) в матче группы D, итальянская "Аталанта" благодаря дублю Дувана Сапаты сыграла вничью дома с нидерландским "Аяксом", также уступая по ходу встречи с разницей в два мяча (2:2).