Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна "Формулы-1"

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Бахрейна. Соревнования проходили на автодроме в Сахире, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третье - его партнер по команде таец Александер Албон.

На предыдущем этапе Гран-при, который прошел в Турции, Хэмилтон оформил досрочное чемпионство, которое стало седьмым в карьере британца. По этому показателю он делит первое место с немцем Михаэлем Шумахером.

Следующий этап "Формулы-1" также пройдет в Бахрейне с 3 по 6 декабря.