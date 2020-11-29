Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна "Формулы-1"
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Бахрейна. Соревнования проходили на автодроме в Сахире, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третье - его партнер по команде таец Александер Албон.
На предыдущем этапе Гран-при, который прошел в Турции, Хэмилтон оформил досрочное чемпионство, которое стало седьмым в карьере британца. По этому показателю он делит первое место с немцем Михаэлем Шумахером.
Следующий этап "Формулы-1" также пройдет в Бахрейне с 3 по 6 декабря.
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