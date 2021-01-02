Почеттино возглавил футбольный клуб "Пари Сен-Жермен"

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" объявил о назначении на пост главного тренера аргентинского специалиста Маурисио Почеттино. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее руководство ПСЖ досрочно расторгло контракт с наставником команды Томасом Тухелем, который работал в клубе с 2018 года.

Почеттино 48 лет, ранее он работал в испанском "Эспаньоле", английских "Саутгемптоне" и "Тоттенхэме", с которым в сезоне-2018/19 впервые в истории клуба дошел до финала Лиги чемпионов.