"Спартак" ведет переговоры с "Аяксом" о переходе Промеса за €12 млн

Московский "Спартак" ведет переговоры с амстердамским "Аяксом" о переходе нидерландского полузащитника Квинси Промеса за €12 млн. Об этом в Twitter сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, "Спартак" согласовал условия личного контракта с 29-летним игроком.

Промес с 2019 года играет за амстердамский "Аякс". В нынешнем сезоне футболист провел 18 матчей, в которых отметился шестью голами. С 2014 по 2018 год нидерландец выступал за московский "Спартак", в составе которого становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.

"Спартак" после 19 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. Турнир возобновится после зимней паузы в конце февраля.