"Валенсия" уступила "Атлетико" в матче чемпионата Испании
"Атлетико" на своем поле обыграл "Валенсию" в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В составе победителей мячи забили Жоау Фелиш (23-я минута), Луис Суарес (54) и Анхель Корреа (72), у проигравших отличился Урош Рачич (11).
Мадридская команда одержала шестую победу подряд и занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 47 очков. Клуб опережает идущий на втором месте "Реал" на 7 очков, сыграв на матч меньше. "Валенсия" располагается на 14-й строчке, имея в активе 20 очков.
В следующем туре подопечные Диего Симеоне 31 января на выезде сыграют с "Кадисом", "Валенсия" днем ранее примет "Эльче".
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