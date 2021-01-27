В Азербайджане стартовал чемпионат по киберфутболу

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане стартовал второй сезон e-Milli лиги, организованный Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана и Sport Marketing Group. Как сообщили Trend Life организаторы, чемпионат состоит из двух проектов - EML Pro лига и EML Open.

EML Pro лига пройдет под эгидой АФФА с участием 15 киберкоманд Премьер-лиги, Первого дивизиона и Региональной лиги, а также команд, показавших высокий результат в первом сезоне. В рамках сотрудничества с Профессиональной Футбольной Лигой, футболисты из Премьер-лиги (высшая лига чемпионата Азербайджана по футболу), также сыграют между собой в киберфутбол.

В турнире EML Open принимают участие 10 азербайджанских команд и 11 коллективов из Греции, Боснии и Герцеговины, Израиля, Нидерландов, Сербии, Ливана, Австрии и России.

Победители EML будут отмечены подарками, кубками и денежными премиями. Игры будут показаны в соцсетях организаторов и в эфире телеканала CBC Sport.

(Автор: Вугар Иманов)