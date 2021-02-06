Непобедимые азербайджанцы – роман о настоящих героях (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась презентация романа "Yenilməz" и одноименного клипа, посвященного 25-летию Национального паралимпийского комитета Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА. В мероприятии приняли участие президент НПКА Ильгар Рагимов, генсек НПКА Кямал Мамедов, писатель и сценарист Ильгар Фахми, заслуженный артист Ильгар Кязымов, композитор Рухин Мамедов, основатель проекта Motivator Azerbaijan Руфат Гасанов.

Президент НПКА Ильгар Рагимов рассказал, что в ноябре 2019 года по случаю 30-летия Международного Паралимпийского комитета в Театре юного зрителя в Баку прошло международное гала-представление под названием "Yenilməz" (Непобедимые, Неудержимые). В проекте, организованном Фондом Гейдара Алиева и Национальным Паралимпийским комитетом Азербайджана, были представлены истории судеб людей с физическими ограничениями, продемонстрированные посредством театра теней, ультрафиолетового шоу и пантомимы. На мероприятии было также представлено лого "Yenilməz", которое отражает паралимпийский дух. Факел в центре лого олицетворяет способности и победный дух. Языки пламени окрашены в цвета азербайджанского флага. В нижней части расположен символ Международного Паралимпийского комитета "Дух в движении". В лого в форме сердца также олицетворен образ жизни, отражающий успешную и динамичную жизнь. Было множество именитых зарубежных гостей, проект вызвал большой интерес общественности.

"Это значимое мероприятие привело к созданию композиции и романа, а также послужит дальнейшему развитию паралимпийского движения, к которому присоединились ветераны Карабахской войны, получившие ранения. В романе повествуется о жизни человека, который в результате аварии оказывается в инвалидной коляске, сталкивается с большими трудностями, но присоединение к паралимпийскому движению возвращает его к жизни, он находит для себя новый путь для движения вперед", - отметил Ильгар Рагимов, выразив признательность корпорации BP, с которой был заключен меморандум о сотрудничестве с 2012 года, за поддержку в реализации проекта.

Было отмечено, что с 1996 года, со дня создания НПКА, паралимпийцы приняли участие на множестве международных соревнованиях и шести Паралимпийских играх, добились множества наград, среди них семь паралимпийских победителей, из которых два паралимпийских чемпиона.

Автор романа "Yenilməz" Ильгар Фахми отметил, что главный лейтмотив произведения – это несломленный дух и желание добиваться успехов, несмотря на все жизненные невзгоды, находить свое место в жизни и становится примером для других, быть настоящими героями.

Далее состоялась презентация клипа "Yenilməz" на слова Ниджата Кязымова и музыку Рухина Мамедова. Для слабовидящих представлена аудиоверсия романа.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)