Месси повторил клубный рекорд по количеству матчей в Ла Лиге
Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси повторил клубный рекорд по количеству матчей за команду в чемпионате Испании, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".
Форвард появился в стартовом составе каталонского клуба на матч 23-го тура чемпионата Испании против «Алавеса». Это 505-я игра Месси за «Барселону» в Ла Лиге.
По этому показателю аргентинский футболист сравнялся с Хави, лидирующему по количеству матчей за каталонцев в Ла Лиге. Стоит напомнить, что Месси дебютировал за испанскую команду в 2004 году.
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