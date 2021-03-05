Спорт в шоу-бизнесе – кто из азербайджанских звезд гоняет в футбол, тянет гантели и наматывает круги на беговой дорожке… (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Ежегодно 5 марта в Азербайджане отмечается национальный спортивный праздник - День физической культуры и спорта. Спорт имеет важное значение в жизни многих людей, и звезды шоу-бизнеса – не исключение.

На данный момент в связи с карантинными мерами спортзалы и фитнес-клубы в нашей стране закрыты, поэтому многие любители физических упражнений занимаются в домашних условиях. Trend Life предлагает посмотреть, кто из звезд отечественного шоу-бизнеса до пандемии "гонял" в футбол, тянул гантели и "наматывал" круги на беговой дорожке…

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова в юношеские годы занималась гандболом, и даже была капитаном молодежной команды. Впоследствии любовь к музыке "пересилила", но спорт никуда не ушел из жизни народной артистки. Дома у Айгюн Кязымовой беговая дорожка, а когда были открыты фитнес-клубы певица активно занималась пилатесом.

Заслуженный артист Заур Амирасланов всерьез увлекается велоспортом. На своем двухколесном друге певец исколесил не один километр.

Певица Нура Сури активно занимается спортом. Парасейлинг, пилатес, бокс, бег на длинные дистанции – это еще не полный список спортивных увлечений певицы.

Кстати, видеоролики, на которых Нура Сури боксирует, набирают огромное число просмотров в социальных сетях.

Спорт помог заслуженному артисту Аббасу Багирову сбросить лишний вес. Чтобы и впредь всегда быть в хорошей форме певец не пропускает ни одну тренировку. Багиров крутит педали велотренажёра, умело бьет по груше и тянет гантели.

Популярному актеру театра и кино, артисту Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Ярославу Трифонову всегда нужно быть в форме – профессия обязывает. Поэтому до пандемии Трифонова часто можно было встретить в спортзале, ну а сейчас он продолжает активно тренироваться в домашних условиях.

Певица Эльнара Халилова как и многие представительницы прекрасно пола отдает предпочтение пилатесу. Результат упорных и регулярных занятий – подтянутые мышцы, снятие напряжения в теле, коррекция веса и ровная осанка.

Композитор Эльчин Иманов в юности занимался на профессиональном уровне плаванием и играл в футбольной команде. Большим спортсменом он не стал, ведь музыка дело всей жизни Иманова. Однако перед тем как сочинить очередной хит, композитор совершает утреннюю пробежку - 12 километров обычная дистанция для него.

Заслуженный артист, музыкант Салим Аббасов в свободное время оставляет скрипку в сторону и берет в руки, вернее в ноги, футбольный мяч. Музыкант увлекается мини-футболом и демонстрирует неплохой результат в этом виде спорта.

Исполнитель Вугар Мурадов с детства занимался боксом и каратэ, из-за высокого роста его даже приглашали в баскетбольную команду. Детское увлечение спортом перешло и во взрослую жизнь, более 5 лет назад певец стал победителем реалити-шоу "Ulduzların döyüşü" ("Битва звезд"), где он продемонстрировал отличный боксерский удар.

Увлечение джиу-джитсу заслуженной артистки, оперной певица Сабины Асадовой значительно поменяло ее жизнь. Вначале этим видом спорта стал заниматься ее сын, а певица просто наблюдала за его тренировками, но потом и сама решила заняться джиу-джитсу.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)