"Рейнджерс" впервые после банкротства стал чемпионом Шотландии по футболу

"Рейнджерс" вернул титул чемпиона Шотландии по футболу. В воскресенье идущий вторым "Селтик" сыграл на выезде вничью с "Данди Юнайтед" со счетом 0:0, вследствие чего "Рейнджерс" стал недосягаем для соперника в турнирной таблице за шесть матчей до окончания турнира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рейнджерс" под руководством бывшего футболиста сборной Англии Стивена Джеррарда набрал в 32 турах 88 очков, в активе "Селтика" - 68 очков в 32 матчах.

Джеррарду 40 лет, он возглавляет клуб с начала сезона-2018/19, команда из Глазго стала для него первым местом работы в качестве главного тренера. Будучи футболистом, он на протяжении 17 лет представлял английский "Ливерпуль", завершил карьеру в американском "Лос-Анджелес Гэлакси" в 2016 году.

"Рейнджерс" является самой титулованной командой страны, она стала чемпионом в 55-й раз. Клубу принадлежит рекорд по числу трофеев среди европейских команд (116), из которых 33 победы в Кубке Шотландии, 27 - в Кубке шотландской лиги, в 1972 году клуб выиграл Кубок обладателей кубков. В 2008 году "Рейнджерс" в финале Кубка УЕФА уступил петербургскому "Зениту" (0:2).