Наставник «Ювентуса» ответил на вопрос о возможном уходе Роналду из клуба

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопрос о возможном уходе Криштиану Роналду из клуба, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

«Что касается слухов, то это нормально. Он самый важный игрок в мире наряду с Месси. Он отлично играл в Лиге чемпионов и проявлял свою храбрость», — сказал специалист.

В текущем сезоне португалец провел 32 матча, забив 27 мячей.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» готов продать Роналду за €60 млн.