Третий случай заражения коронавирусом выявили на чемпионате мира по фигурному катанию
Третий случай инфицирования коронавирусом выявлен во время чемпионата мира по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Имя заразившегося не сообщается. Он был помещен в карантин, также были выявлены и изолированы лица из контактной группы. О первом заразившемся ISU объявил перед стартом турнира, информация о втором случае заражения появилась 25 марта.
Отмечалось, что оба случая были обнаружены по прибытии в Стокгольм, поэтому заразившиеся не получили аккредитации и не были допущены в "пузырь".
Соревновательная часть чемпионата мира в Стокгольме проходит с 24 по 27 марта.
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