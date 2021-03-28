Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Бахрейна - первом этапе сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Вторым к финишу пришел нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третьим - партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.
Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Имоле (Италия) на автодроме имени Энцо и Дино Феррари с 16 по 18 апреля.
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