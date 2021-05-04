Чемпионат Италии по футболу: "Торино" обыграла "Парму"
"Парма" проиграла "Торино" со счетом 0:1 в гостевом матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
Мяч на 63-й минуте забил Мергим Войвода.
В турнирной таблице "Торино" занимает 15-е место, набрав 34 очка. "Парма" с 20 очками идет 19-й и переходит в серию B.
В следующем туре "Торино" в гостях сыграет с "Вероной", "Парма" примет "Аталанту". Обе встречи пройдут 9 мая.
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