Чемпионат Италии по футболу: "Торино" обыграла "Парму"

"Парма" проиграла "Торино" со счетом 0:1 в гостевом матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.

Мяч на 63-й минуте забил Мергим Войвода.

В турнирной таблице "Торино" занимает 15-е место, набрав 34 очка. "Парма" с 20 очками идет 19-й и переходит в серию B.

В следующем туре "Торино" в гостях сыграет с "Вероной", "Парма" примет "Аталанту". Обе встречи пройдут 9 мая.