"Колорадо" стал победителем регулярного чемпионата НХЛ

"Колорадо" в домашнем матче обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 5:1 и стал победителем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), завоевав Президентский кубок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей шайбы забросили Тайсон Джост (30-я и 32-я минуты), Пьер-Эдуар Белльмар (35), Йоонас Донской (37) и Андре Бураковски (39). У проигравших отличился Шон Уокер (20).

"Колорадо" стал лучшим в Западном дивизионе, набрав 82 очка в 56 матчах. Столько же у "Вегаса", но "Колорадо" опередил его за счет большего количества побед в основное время. "Колорадо" третий раз в своей истории стал обладателем этого трофея (1997, 2001, 2021). Президентский кубок дает преимущество домашней площадки во всех раундах плей-офф.