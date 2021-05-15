Чемпионат Англии: "Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл"
"Манчестер Сити" одержал победу над "Ньюкаслом" со счетом 4:3 в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В составе победителей хет-трик оформил Ферран Торрес (42, 64, 66-я минуты). Еще один мяч у "Манчестер Сити" забил Габриэл Жезус (39), у проигравших отличились Эмиль Крафт (25), Жоэлинтон (45+6, с пенальти) и Джохеф Уиллок (62).
"Манчестер Сити" ранее обеспечил себе чемпионство, в активе команды 83 очка. "Ньюкасл" с 39 очками идет 16-м.
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