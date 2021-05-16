Зидан сообщил игрокам "Реала", что уйдет из клуба по окончании сезона

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан проинформировал футболистов команды о том, что покинет свой пост по окончании сезона-2020/21. Об этом сообщает портал Goal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За два тура до финиша чемпионата Испании "Реал" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего мадридского "Атлетико" на два очка. В нынешнем сезоне "Реал" дошел до полуфинала Лиги чемпионов, в котором по сумме двух матчей уступил лондонскому "Челси" (1:1, 0:2).

Зидану 48 лет. Француз был назначен тренером "Реала" в 2019 году, ранее он уже тренировал мадридский клуб - с 2016 по 2018 год. Под его руководством "Реал" трижды выиграл Лигу чемпионов и дважды стал чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба - 40 матчей. По итогам 2017 года Зидан был признан лучшим тренером по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и авторитетного французского журнала France Football.

В качестве игрока Зидан становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Испании (в составе "Реала"), дважды побеждал в чемпионате Италии (в составе "Ювентуса"). В 1998 году был удостоен награды "Золотой мяч", вручаемой лучшему футболисту мира. Вместе со сборной Франции Зидан становился чемпионом мира (1998) и Европы (2000), а также серебряным призером мирового первенства (2006) и бронзовым - первенства Европы (1996).