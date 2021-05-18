Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

БАКУ /Trend/ - В столице Северной Македонии Скопье продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет.

Как сообщили Trend в Федерации борьбы Азербайджана, азербайджанский борец вольного стиля Джабраил Гаджиев, выступавший в весовой категории 70 кг, победил своих соперников из Грузии, Швейцарии, России и вышел в финал чемпионата.

В финальной схватке азербайджанский спортсмен выиграл у молдавского борца и впервые в своей спортивной карьере завоевал золотую медаль чемпионата Европы U-23.

(Редактор: Надир Насиров)