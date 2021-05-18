Азербайджанский борец стал чемпионом Европы
БАКУ /Trend/ - В столице Северной Македонии Скопье продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет.
Как сообщили Trend в Федерации борьбы Азербайджана, азербайджанский борец вольного стиля Джабраил Гаджиев, выступавший в весовой категории 70 кг, победил своих соперников из Грузии, Швейцарии, России и вышел в финал чемпионата.
В финальной схватке азербайджанский спортсмен выиграл у молдавского борца и впервые в своей спортивной карьере завоевал золотую медаль чемпионата Европы U-23.
(Редактор: Надир Насиров)
Лента новостей
В Азербайджане совершенствуется управление в сфере обязательного государственного личного страхования - Указ
Россия внимательно следит за ситуацией, связанной с приграничным инцидентом между Арменией и Азербайджаном – МИД
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Беларусь и Азербайджан демонстрируют высокий уровень взаимодействия, сотрудничества
Вандализм Армении против культурного наследия Азербайджана - вопиющее нарушение международного права
Впервые в истории азербайджанского спорта болельщик стал личным гостем футбольной команды (ВИДЕО, ФОТО)