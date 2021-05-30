Гвардиола пообещал, что «Манчестер Сити» будет лучшим клубом мира
Наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, что «горожане» в ближайшие несколько лет будут лучшей командой мира, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
«Сейчас я хочу отправиться домой вместе со своей семьей. Я давно их не видел. После этого я вернусь в клуб. И в ближайшие несколько лет это будет лучший клуб в мире», — сказал Гвардиола.
29 мая «Ман Сити» проиграл «Челси» в финале Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:1.
Единственный гол был забит на 42-й минуте: Кай Хаверц принял передачу из глубины от Мэйсона Маунта, прорвался к линии штрафной, обыграл вратаря «горожан» Эдерсона и закатил мяч в пустые ворота.
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