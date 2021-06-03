Президент "Манчестер Сити" заявил, что сожалеет об участии в Суперлиге

Спорт 3 июня 2021 00:18 (UTC+04:00)
Президент "Манчестер Сити" заявил, что сожалеет об участии в Суперлиге

Председатель совета директоров английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Халдун аль-Мубарак принес извинения болельщикам за участие команды в Суперлиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Участие в Суперлиге было ошибкой. Оглядываясь назад, я думаю, что решение должно было быть принято с самого начала: решение не участвовать в этой лиге, - сказал аль-Мубарак. - Я абсолютно сожалею об этом. Я беру на себя всю ответственность за принятое решение и хотел бы еще раз отметить, что вступление в Суперлигу было ошибкой".

19 апреля английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

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