Сборная Англии сыграла вничью с командой Шотландии в матче чемпионата Европы по футболу

Футболисты сборной Англии сыграли вничью с командой Шотландии со счетом 0:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Арена вмещает 90 000 зрителей. Матчи группового этапа чемпионата Европы в Лондоне могут посетить 25% от вместимости стадиона - 22 500 человек. Планируется, что это число будет увеличено к матчам плей-офф. В Лондоне пройдут еще одна встреча группового этапа с участием сборной Англии, два матча 1/8 финала турнира, полуфиналы и финал.

Сборная Англии после двух туров набрала 4 очка и занимает второе место в турнирной таблице группы D. На первой позиции идет команда Чехии (4 очка), третье место занимают хорваты (1), четвертое - шотландцы (1). В 1/8 финала турнира выходят по две команды из всех шести групп, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. В последнем туре 22 июня англичане сыграют с чехами, команда Шотландии в тот же день встретится со сборной Хорватии.

Сборная Англии в 10-й раз принимает участие в финальной части Евро, команда дважды завоевывала бронзовые медали (1968, 1996). Шотландцы в третий раз квалифицировались на чемпионат Европы, до этого они ни разу не выходили из группы.