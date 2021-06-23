Сборная Хорватии обыграла шотландцев и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу
Сборная Хорватии со счетом 3:1 обыграла команду Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира. Встреча прошла в Глазго, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В составе победителей голы забили Никола Влашич (17-я минута), Лука Модрич (62) и Иван Перишич (77). У проигравших отличился Каллум Макгрегор (42). Стадион в Глазго вмещает 51 866 человек.
Матчи чемпионата Европы в Шотландии могут посетить не более 13 000 зрителей.
Лента новостей
Посмотри и задумайся... "Кровь земли" без которой немыслима жизнь человека - тотальная инсталляция Сабины Шихлинской (ФОТО)
Грузия является одной из приоритетных для Латвии стран с точки зрения европейской политики соседства - МИД
В Душанбе обсудили вопросы перспективных инвестиций и возможности для развития инновационного предпринимательства в Таджикистане
Не следует забывать о важности разминирования освобождённых территорий Азербайджана - генсек Совета Европы
Процессы, происходящие в Армении после выборов, предвещают протесты и беспорядки – азербайджанский депутат
Начались международные летно-тактические учения «Анатолийский орел – 2021» с участием Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане названо ведомство, ответственное за мониторинг по соблюдению правил карантина в домах торжеств
Азербайджан ищет дополнительные каналы нового частного диапазона в приграничных регионах других стран
Армянский народ понимает, что развитие страны возможно только благодаря восстановлению отношений с Азербайджаном – российский политолог
Агентство развития МСБ Азербайджана рассмотрело обращения предпринимателей на выдачу стартап сертификатов
В Нахчыване при финподдержке посольства США реализуется проект в области женского предпринимательства
Maersk Drilling после завершения работ на «Шах Дениз» предлагает буровую установку потенциальным клиентам
На обеспечение электроэнергией организации защиты и охраны госграницы на территории Кельбаджара выделено 24,5 млн манатов - Распоряжение