Сборная Хорватии обыграла шотландцев и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

Сборная Хорватии со счетом 3:1 обыграла команду Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира. Встреча прошла в Глазго, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Никола Влашич (17-я минута), Лука Модрич (62) и Иван Перишич (77). У проигравших отличился Каллум Макгрегор (42). Стадион в Глазго вмещает 51 866 человек.

Матчи чемпионата Европы в Шотландии могут посетить не более 13 000 зрителей.