Сборные Испании и Швеции вышли в плей-офф Евро-2020

Сборные Испании и Швеции по футболу завоевали путевки в 1/8 финала чемпионата Европы-2020, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В плей-офф они вышли от группы E, где Швеция набрала 7 очков и заняла первое место; у Испании 5 очков, она – на второй строчке.

В заключительном, третьем туре группового этапа Швеция в Санкт-Петербурге со счетом 3:2 выиграла у Польши. На дубль шведа Эмиля Форсберга (2-я, 59-я минуты) двумя голами ответил Роберт Левандовски (61, 84). В компенсированное ко второму времени матча победный гол провел Виктор Классон.

Испания в Севилье со счетом 5:0 нанесла поражение Словакии. Два мяча словаки провели в свои ворота, авторами автоголов стали Мартин Дубравка (30-я минута) и Юрай Куцка (71). Ворота словаков также поразили испанцы Эмерик Лапорт (45+3), Пабло Сарабия (56), Ферран Торрес (67).

Словакия с 3 баллами заняла третье место в группе, однако не смогла попасть в четверку лучших из тех, кто разместился на аналогичной строчке в своем квартете, и не попала в 1/8 финала. Также за бортом плей-офф оказалась Польша, ставшая в группе четвертой (1 очко).