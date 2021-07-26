Азербайджанский дзюдоист начал борьбу на Олимпиаде в Токио с победы
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев начал борьбу на летних Олимпийских играх в Токио-2020 с победы.
Как передает Trend, спортсмен в весовой категории 73 кг победил россиянина Муа Могушкова и вышел в 1/8 финала.
Отметим, что Рустам Оруджев является одним из знаменосцев сборной Азербайджана.
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