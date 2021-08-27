Определились соперники "Карабаха" в Лиге конференций

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в Стамбуле (Турция) прошла жеребьевка групповой стадии Лиги конференций по футболу, сообщает Trend Life.

Cвою группу и соперников узнал также азербайджанский «Карабах». По итогам жребия, «Карабах» попал в группу H вместе с «Базелем» (Швейцария), «Кайратом» (Казахстан) и «Омонией» (Кипр).



Составы остальных групп Лиги конференций

Группа A: ЛАСК (Австрия), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Алашкерт» (Армения), ХИК (Финляндия).

Группа B: «Гент» (Бельгия), «Партизан» (Сербия), «Флора» (Эстония), «Анортосис» (Кипр).

Группа C: «Рома» (Италия), «Заря» (Украина), ЦСКА (Болгария), «Буде-Глимт» (Норвегия).

Группа D: «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «ЧФК Клуж» (Румыния), «Яблонец» (Чехия), «Раннерс» (Дания).

Группа E: «Славия» (Прага, Чехия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Унион» (Германия), «Маккаби» (Хайфа, Израиль).

Группа F: «Копенгаген» (Дания), ПАОК (Греция), «Слован» (Братислава, Словакия), «Линкольн» (Гибралтар).

Группа G: «Тоттенхэм» (Англия), «Ренн» (Франция), «Витесс» (Нидерланды), «Мура» (Словения).

Помимо команды Гурбана Гурбанова, в основной сетке ЛК выступят еще 31 клуб. В целом, участники поделены на восемь групп по четыре команды. Победители групп напрямую выходят в 1/8 финала, а вторые места играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи места в группах Лиги Европы, за оставшиеся восемь путевок в 1/8 финала.

Матчи групповой стадии ЛК начнутся 16 сентября.