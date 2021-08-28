"Валенсия" разгромила "Алавес" в матче чемпионата Испании
"Валенсия" со счетом 3:0 на своем поле переиграла "Алавес" в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Забитыми мячами отметились Даниэль Васс (3-я минута), Карлос Солер (45+2) и Гонсалу Гедеш (60).
"Валенсия" после трех туров набрала семь очков и занимает первое место в турнирной таблице. "Алавес" располагается на последней строчке (0). В следующем туре "Валенсия" 12 сентября на выезде сыграет с "Осасуной", "Алавес" встретится с "Вильярреалом".
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