"Валенсия" разгромила "Алавес" в матче чемпионата Испании

"Валенсия" со счетом 3:0 на своем поле переиграла "Алавес" в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Даниэль Васс (3-я минута), Карлос Солер (45+2) и Гонсалу Гедеш (60).

"Валенсия" после трех туров набрала семь очков и занимает первое место в турнирной таблице. "Алавес" располагается на последней строчке (0). В следующем туре "Валенсия" 12 сентября на выезде сыграет с "Осасуной", "Алавес" встретится с "Вильярреалом".