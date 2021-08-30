Австралийский комментатор из Токио: Я все лучше запоминаю наизусть гимн Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Австралийский спортивный комментатор Дрю Лилли, пребывая под впечатлением от успешного выступления азербайджанских спортсменов на XVI летних Паралимпийских играх-2020 в Токио, написал на своей странице в Twitter: " Я все лучше запоминаю наизусть национальный гимн Азербайджана. Прослушал его уже пять раз, и с каждым разом получается все лучше. Отличная смена аккордов ближе к концу".

Ну что ж, с момента написания твита, у Дрю был шанс прослушать гимн еще четыре раза.

Напомним, что на данный момент в активе Азербайджана тринадцать наград: золото завоевали - парадзюдоисты Гусейн Рагимли, Дурсадаф Керимова, Вугар Ширинли, Ханым Гусейнова, Севда Велиева и Шахана Гаджиева, пловец Раман Салех (100 метров на спине), атлеты Гамид Гейдарли (метание копья, мировой рекорд - 51, 42 м) и Эльвин Астанов (толкание ядра, мировой рекорд - 8,77 м), бронзовые призеры - парадзюдоисты Намиг Абаслы и Ильхам Закиев, пауэрлифтингист Пярвин Мамедов, атлет Сеид Наджафазаде (прыжки в длину).

Игры в Токио стали для паралимпийского движения Азербайджана седьмыми по счету. На предыдущих Паралимпийских играх наши спортсмены завоевали 38 медалей – 9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых. В этом году нашу страну на Паралимпийских играх представляют 35 спортсменов (23 мужчины и 12 женщин), которые выступают в шести спортивных видах.

(Автор: Вугар Иманов)