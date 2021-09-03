Азербайджанский паралимпиец Раман Салех завоевал свое третье "золото" в Токио (ВИДЕО)

Спорт 3 сентября 2021 14:10 (UTC+04:00)
Азербайджанский паралимпиец Раман Салех завоевал свое третье "золото" в Токио (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский спортсмен Раман Салех завоевал еще одну золотую медаль XVI летних Паралимпийских игр-2020 в Токио, сообщает Trend Life.

Паралимпиец стал победителем в соревновании по плаванию на дистанции 100 метров баттерфляем (время 57,81 секунды).

Напомним, что ранее Раман Салех завоевал две золотые медали в соревновании по плаванию - 100 метров на спине и на дистанции 100 метров вольным стилем.

Игры в Токио стали для паралимпийского движения Азербайджана седьмыми по счету. На предыдущих Паралимпийских играх наши спортсмены завоевали 38 медалей – 9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых. В этом году нашу страну на Паралимпийских играх представляют 35 спортсменов (23 мужчин и 12 женщин), которые выступают в шести спортивных видах.

(Автор: Джани Бабаева)

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Азербайджанский паралимпиец Раман Салех завоевал свое третье &quot;золото&quot; в Токио (ВИДЕО)
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