Чемпионат Италии: "Ювентус" сыграл вничью с "Миланом"
В матче четвертого тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" сыграл вничью с "Миланом", передает Trend.
Матч завершился со счетом 1:1.
Голы забили: в составе хозяев "Ювентус"а Альваро Мората (4-я минута), "Милана" Анте Ребич (76).
В следующем туре "Ювентус" на выезде сыграет со "Специей" 22 сентября, "Милан" в этот же день примет "Венецию".
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