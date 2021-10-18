"Барселона" обыграла "Валенсию" в матче чемпионата Испании по футболу

"Барселона" со счетом 3:1 обыграла "Валенсию" в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Барселоны" голами отметились Ансу Фати (13-я минута), Мемфис Депай (41, с пенальти) и Филиппе Коутиньо (85). У "Валенсии" отличился Хосе Гайя (5). Фати вышел в стартовом составе впервые с ноября 2020 года, нападающий получил разрыв мениска и пропустил 323 дня. Фати вернулся на поле 26 сентября, выйдя на замену в матче против "Леванте" (3:0), и забил гол.

Ранее в воскресенье "Райо Вальекано" дома обыграл "Эльче (2:1), "Севилья" в гостях одержала минимальную победу над "Сельтой" (1:0), "Вильярреал" дома уступил "Осасуне" (1:2). Матчи "Гранада" - "Атлетико" и "Реал" - "Атлетик" были перенесены в связи с продлением сроков проведения отборочных матчей чемпионата мира в Южной Америке до 14 октября.

В следующем туре "Барселона" дома сыграет с "Реалом" 24 октября, в среду клуб на своем поле встретится с киевским "Динамо" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. "Валенсия" в следующем матче чемпионата Испании дома сыграет с "Мальоркой" 23 октября.