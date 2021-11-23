"Манчестер Юнайтед" досрочно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 обыграл испанский "Вильярреал" в гостевом матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Керамика" в Вильярреале, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голы забили Криштиану Роналду (78-я минута) и Джейдон Санчо (90). Начало встречи было отложено из-за проблемы с аппаратурой у главного арбитра матча Феликса Брыха.

"Манчестер Юнайтед" провел свой первый матч под руководством Майкла Каррика, который исполняет обязанности главного тренера после отставки Уле-Гуннара Сульшера. Во время игровой карьеры Каррик выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2006 по 2018 год, в его составе стал пятикратным чемпионом Англии, обладателем кубков страны и английской лиги. Также выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.

Этой победой "Манчестер Юнайтед" обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов досрочно за один тур до конца группового этапа.

Первое место в группе F занимает "Манчестер Юнайтед" (10 очков, 5 матчей), второе - "Вильярреал" (7, 5), третье - итальянская "Аталанта" (5, 4), четвертое - швейцарский "Янг Бойз" (3, 4).

В следующем матче "Манчестер Юнайтед" примет "Янг Бойз" 8 декабря. "Вильярреал" в этот же день на выезде сыграет с "Аталантой".