От боевых медалей в Карабахской войне до спортивных достижений на мировой арене (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла встреча руководства Наримановской районной организации партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) и Управления молодежи и спорта Наримановского района с руководством Федерации фехтования в инвалидных колясках и гази Отечественной войны - участниками "Кубка Победы" (Zəfər Kuboku), сообщает Trend Life.

Встреча прошла в теплой обстановке за чайным столом. Вице-президент федерации Асаф Меликов рассказал, что 1 ноября Федерация фехтования в инвалидных колясках совместно с Главным управлением молодежи и спорта Баку впервые на освобожденной после 30-летней оккупации территории – перед Дворцовым комплексом Панахали хана в Агдаме – Имарете провела финал "Кубка Победы" (Zəfər Kuboku) с участием гази 44-дневной Отечественной войны. Главная цель проведения соревнования - это создание команды фехтовальщиков из гази Карабахской войны для подготовки их к участию в Летних Паралимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году.

Гази Отечественной войны рассказали о боевом пути и признались, что привлечение к паралимпийскому движению стало для них большой мотивацией. После победы в 44-дневной Отечественной войне они будут активнее заниматься спортом, стараться достойно представлять страну на мировой арене и завоевывать медали. Представители Наримановского района отметили, что такие смелые и отважные герои являются ярким примером для молодежи и пожелали успехов в спорте.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)