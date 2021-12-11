«Барселона» может расстаться с ведущими игроками из-за убытков от вылета из ЛЧ

«Барселона» может расстаться с голкипером Марк-Андре тер Штегеном, защитником Серджиньо Дестом и полузащитником Френки де Йонгом, сообщает Trend со ссылдкой на Газету.Ru.

Причиной возможной распродажи стал вылет каталонского клуба из Лиги чемпионов. Бюджет «Барсы» закладывался исходя из намерения выйти в плей-офф главного европейского турнира, что могло принести ей внушительную сумму денег.

В заключительном матче группового этапа «Барселона» уступила мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3.

В составе победителей точными ударами отметились Томас Мюллер, Лерой Сане и Джамал Мусиала.

Этот результат не позволил «Барсе» пробиться в 1/8 финала главного европейского клубного турнира. Сине-гранатовые сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.