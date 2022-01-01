Стало известно, когда «Реал» подпишет Мбаппе и Холанда

Мадридский «Реал» собирается подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Киллиана Мбаппе и форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда летом. Об этом информирует ESPN, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По информации источников, знакомых с ситуацией, королевский клуб планирует извлечь выгоду из финансового кризиса «Барселоны», подписав одних из лучших форвардов в мире.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

Холанд выступает за «Боруссию» с сезона 2019/20. В составе «шмелей» норвежец сыграл 52 матча, в которых забил 50 мячей, а также сделал 13 результативных передач. Форвард перешел в дортмундский клуб из «Ред Булл» Зальцбург.