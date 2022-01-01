Роналду заявил, что недоволен результатами «Манчестер Юнайтед»
Нападающий сборной Португалии и «Манестер Юнайтед» Криштиану Роналду подвел итоги 2021 года. Футболист опубликовал пост на странице в Instagram, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.
«Я недоволен результатами "Манчестер Юнайтед". Мы все недовольны, я в этом уверен. Мы знаем, что должны работать усерднее, играть лучше и показывать больше, чем показываем сейчас», — заявил футболист. Он отметил, что хочет вернуть клуб туда, где он должен находиться. Футболист выразил надежду, что новый год станет поворотным моментом сезона.
"Манкунианцы" находятся на шестой ступени в премьер-лиге Англии, набрав 31 очко. При этом они одержали четыре победы в последних пяти матчах и согласились на одну ничью.
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