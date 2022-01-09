"Реал" разгромил "Валенсию" в матче чемпионата Испании, Бензема забил 300-й гол за клуб

"Реал" победил "Валенсию" со счетом 4:1 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе мадридского клуба отличились Карим Бензема (43-я, с пенальти и 88-я минуты) и Винисиус (52, 61). У гостей гол на счету Гонсалу Гедеша (76), который добил мяч в сетку после того, как не смог реализовать пенальти.

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел на замену на 66-й минуте и результативными действиями не отметился. На 84-й минуте он получил желтую карточку. Всего в текущем сезоне 31-летний игрок провел 13 матчей за клуб, отметившись голом и двумя результативными передачами.

Забитые мячи стали для Бензема 300-м и 301-м в составе "Реала", всего французский нападающий провел за команду 584 матча. Больше него в истории "Реала" отличились Криштиану Роналду (450), Рауль (323) и Альфредо ди Стефано (308).

"Валенсия" не может обыграть мадридцев в гостях с марта 2008 года (3:2). "Реал" лидирует в таблице чемпионата Испании, набрав 49 очков в 21 матче. "Валенсия" располагается на девятом месте с 28 очками в 20 встречах.

В следующем матче "Реал" 23 января примет "Эльче", "Валенсия" 19 января сыграет дома с "Севильей".