Месси не вызвали в сборную из-за последствий ковида

Аргентинский нападающий Лионель Месси не был вызван в состав национальной команды на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года из-за последствий коронавируса. Об этом заявил главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, комментарий которого приводит газета Mundo Deportivo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

2 января тест Месси на коронавирус показал положительный результат, 5 января аргентинец выздоровел. В пятницу сборная Аргентины, досрочно вышедшая на чемпионат мира, в матче отборочного раунда сыграет с командой Чили, 2 февраля аргентинцы встретятся с колумбийцами.

"Мы бы хотели, чтобы Месси был с нами, - сказал Скалони. - Я разговаривал с ним, он сказал, что коронавирус сильно повлиял на него. Важно, чтобы он полностью восстановился. Поэтому я решил, что лучше всего для него будет остаться в Париже".