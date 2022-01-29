Венесуэла обыграла Боливию в отборочном матче ЧМ-2022

Сборные Венесуэлы и Боливии провели матч отборочного турнира чемпионата мира-2022. Хозяева поля разгромили соперника со счетом 4:1, передает Trend со ссылкой на Матч.

Главным героем матча стал Саломон Рондон, который забил три мяча.

На 60-й минуте матча гости остались в меньшинстве после удаления Леонеля Хустиниано.

Венесуэла занимает 10-е место в отборочной группе Южной Америки, Боливия находится на восьмой строчке.