Карим Бензема впервые стал обладателем "Золотого мяча"

Французский нападающий испанского "Реала" Карим Бензема впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football ("Франс футбол").

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, церемония вручения наград прошла в понедельник в парижском театре "Шатле".

Вторым по итогам голосования стал сенегальский нападающий германской "Баварии" Садио Мане, третьим - бельгийский полузащитник английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне.

В прошлом сезоне Бензема в пятый раз стал победителем главного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов, в четвертый раз стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании. Француз стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (15 голов) и первенства страны (27). 25 августа Бензема был признан лучшим игроком сезона-2021/22 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). За "Реал" он выступает с 2009 года, за это время он забил 328 голов, что является вторым результатом в истории клуба. Больше голов только у португальца Криштиану Роналду (450).